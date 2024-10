Pesce spada, piatti freddi e tante bontà: apre ‘The Fish’ il nuovo food truck di mare

Cosa mangiare durante una giornata al mare? È sempre una grande incognita. Ma a risolverla ci pensa il nuovo food truck che sta per aprire in città. “The Fish” è un fantastico camioncino azzurro che non passerà inosservato alla vista dei bagnanti. Reggini e turisti che frequentano la spiaggia di Bocale, per l’estate 2021, potranno usufruire di una fantastica novità!

“The Fish” il nuovo street food di mare

Un altro food truck arriva in città. L’inaugurazione di The Fish è prevista per questa sera, venerdì 25 giugno alle ore 19:00, ma di cosa si tratta? Un nuovo modo di trascorrere le giornate pensato su misura per l’estate.

Buon cibo, bella musica, gustosi drink e tanti eventi. È questa la ricetta perfetta ideata dai gestori dell’attività che ha già tutte le carte in regola per riscuotere il consenso del pubblico.

Sarà per il suo design classico, ma intramontabile. I colori che catturano l’attenzione o ancora per quel delizioso profumo di delizie che presto arriverà alle vostre narici.

Le specialità culinarie del nuovo truck

L’idea di “The Fish” arriva da lontano. Già lo scorso aprile, all’inaugurazione del primo truck food “El Carro” presente sul viale della Libertà a Reggio Calabria, i gestori avevano annunciato di avere in programma delle sorprese per l’estate.

Il mistero, adesso, è finalmente svelata e The Fish è pronto a partire. Ma cosa sarà possibile trovare presso il nuovo truck?

Innanzitutto pesce. Panini con il pesce spada o il tonno, hamburger di spada e ancora, frittura di pesce, piatti gastronomici di pesce, piatti freddi, insalatone, macedonie. La scelta non mancherà e la qualità sarà il filo conduttore di tutte le specialità culinarie preparate al The Fish.

Maggiori informazioni

“The Fishhh” si trova a Bocale II, a destra del sottopasso ferroviario (punto di riferimento farmacia Pellicanò).

Il truck food è aperto tutti i giorni dalle 11:00 a 00:00.

Segui la pagina Instagram @food_truck_fish