El Carro, dallo spuntino alla cena all'aria aperta: le proposte street food

Un nuovo modo di vivere la città, di mangiare e divertirsi nel rispetto di tutte le normative. El Carro, il nuovo street food di Reggio Calabria è già diventato, in poco tempo, un vero e proprio punto di riferimento per I cittadini che non vogliono rinunciare ad un pizzico di normalità ed all’inimitabile sapore delle proposte culinarie del truck itinerante.

El Carro, al momento, si trova in viale Libertà adiacente la tangenziale che porta alla zona nord della città. Uno spiazzale in centro, vicino al nuovo Waterfront, alla via marina ed al porto, in cui il posto auto di certo non manca ed è possibile consumare le prelibatezze all’aperto o portarle a casa.

Il nuovo street food, che ha aperto i battenti lo scorso 22 aprile, è operativo dalle ore 16:00 alle 22:00, quindi non solo per la cena ma anche per uno spuntino pomeridiano o per un aperitivo alternativo.

Le proposte de “El Carro”

El Carro ha ovviamente le sue specialità. Al primo posto il panino con entraña o l’hamburger di black angus, due must che hanno già riscosso il consenso dei consumatori. Molto particolare anche la preparazione della cipolla in agrodolce sfumata alla vodka.

Lo street food di viale Libertà propone anche diversi piatti gastronomici, insalatone, salumi, formaggi tipici e rosticceria. Il truck food rappresenta la soluzione perfetta per chi, finito l’orario di lavoro, non desidera altro che rilassarsi con qualche stuzzicheria davvero invitante.

Tante le proposte non solo di food, ma anche beverage: vini rossi e bianchi di alta qualità, bottiglie lux, drink, birre e tante bevande di ogni tipo.

Maggiori informazioni

El Carro si trova in viale Libertà a Reggio Calabria, adiacente la tangenziale.

Per prenotazioni: +39 339 643 9659

