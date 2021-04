Reggio, apre un nuovo street food: 'El Carro' arriva in città

Reggio Calabria è pronta ad ospitare "El Carro". Il nuovo Street Food non può che essere ospitato da un truck itinerante che, in questi settimane, si troverà sul viale libertà, adiacente allo svincolo della tangenziale).

"El Carro" il nuovo Street Food di Reggio Calabria

L'inaugurazione del nuovo street food reggino è prevista per questo pomeriggio, giovedì 22 aprile, alle ore 18:00. Grazie al suo particolare format, il truck è una delle poche attività a subire le restrizioni dovute al Covid. La distanza è sempre garantita e in più gli ordini e la consumazione si svolgono all'aperto. Il food truck de "El Carro" misura 6m e mezzo ed è un vero e proprio "camion di bontà"

Le specialità (da mangiare)

Jamon Patanegra stagionato 30-40 mesi affettato a vista, è questa la specialità che brilla all'interno dell'impianto selezione offerta da "El Carro" ai propri clienti. Altri salumi e formaggi tipici fanno da corredo a panini da leccarsi i baffi.

Lo Street Food, che da oggi sarà presente sul viale Libertà, offre ai reggini anche diversi tipi di stuzzicheria, rosticceria di propria produzione ed un gustosissimo aperitivo. "El Carro" non si ferma qui, ma da la possibilità ai reggini di gustare fantastici hamburger di Scottona o il panino con l'entraña.

E quelle da bere

"El Carro" non è solo buon cibo. Ma anche deliziosi drink da accompagnare al food attentamente selezionato per i clienti.

Vini Rossi e bianchi di alta qualità, bottiglie lux, drink, birre e tante bevande di ogni tipo. Disponibile anche frutta di stagione.

Lo street food itinerante de "El Carro" rimarrà per un po in centro città per poi spostarsi, durante la bella stagione, verso il mare.