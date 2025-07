Calabria, sesso tra gli scogli in pieno giorno: intervento dei Carabinieri – VIDEO

Due giovani sorpresi in atteggiamenti intimi dietro le barriere artificiali sul lungomare. Un passante denuncia e scatta il 'blitz' dei Carabinieri

Si erano nascosti dietro le barriere frangiflutti, convinti forse di non essere visti. Ma qualcuno ha notato tutto e ha chiamato i Carabinieri. È successo a Pizzo, sul lungomare della cittadina turistica nel Vibonese. Protagonisti della vicenda due giovani, sorpresi in pieno giorno in atteggiamenti intimi tra gli scogli.

L’episodio si è verificato in un’area del litorale non distante da una zona molto frequentata, soprattutto in estate, da famiglie e turisti. Un passante, evidentemente indignato, ha contattato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, che hanno subito individuato e identificato i due ragazzi. Per loro è scattata la contestazione di atti osceni in luogo pubblico, così come previsto dall’articolo 527 del codice penale.

L’episodio ha destato scalpore in città, proprio per la vicinanza della zona a spazi solitamente affollati da bambini e famiglie. Le forze dell’ordine hanno ribadito l’importanza di mantenere comportamenti rispettosi nei luoghi pubblici, soprattutto in località turistiche come Pizzo.

