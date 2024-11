Trunfio oggi sceglie Bucatini allo zafferano.

di Nicolino D’Ascoli. Rieccoci con la rubrica “delicious” , per questa settimana in pubblicazione Domenica, giusto in tempo per il sacro pranzo famigliare . A propinare ricette deliziose è sempre lui, Giovanni Trunfio, che di settimana in settimana arricchisce le nostre conoscenze in ambito culinario.Lo chef non ha mezzi termini, o mezze opinioni. E’ ferreo, costante e continuo, ci serve sempre pietanze solo all’apparenza comuni, ma in realtà si tratta di squisite prelibatezze facilmente cucinabili. E con facilmente cucinabili ci rivogliamo davvero a chiunque, compreso me che a malapena riesco a farmi un buon caffè.Oggi ad esempio l’ottimo Trunfio consiglia Bucatini allo zafferano :INGREDIENTI :100 gr. di Philadelphia100 gr. di BucatiniMezza bustina di ZafferanoUn cucchiaio di latteSalePepe neroPrezzemoloPREPARAZIONE :Tritare il prezzemolo e tenerlo da parte per il sugo. Nel frattempo portare ad ebollizione l’acqua contenuta in una pentola e mettere i bucatini. Attenzione a mescolare bene per non far attaccare la pasta.Intanto prendere una padella ed a fiamma lenta far sciogliere il Philadelphia e aggiungere il latte. Quando il formaggio si sarà trasformato in una crema leggermente liquida aggiungere lo zafferano e mescolare bene fino a quando il composto non diventi di colore giallo.Dopo la cottura dei bucatini (circa 10 min.) bisogna farli scolare nella padella con la crema di zafferano e tenerli insieme circa tre minuti, giusto il tempo di farli insaporire. Infine mettere un po’ di prezzemolo tritato e pepe nero. E per chi vuole anche una bella grattugiata di grana sopra. De gustibus non disputandum est.Servire la squisitezza su un piatto con una foglia di basilico in mezzo.