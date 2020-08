Turismo, Sofo (Lega): 'Inaccettabile esclusione da fondi turismo'

“L’esclusione del Sud dalle erogazioni dei 500 milioni di euro a fondo perduto previsti dal Dl Agosto per i territori che hanno subito un calo del turismo a causa del Covid è l’ennesimo schiaffo a una metà del Paese che il Governo non ha alcuna intenzione di sviluppare. È vergognoso che intere regioni come la Calabria, il Molise e l’Abruzzo siano tagliate fuori a priori dalla possibilità di ricevere sostegno in questo momento di difficoltà. Faccio appello ai governatori del Sud affinché facciano quadrato e chiedano le dimissioni del ministro Franceschini dal governo. È ora che si mettano in testa che anche il Sud è Italia.”