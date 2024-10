‘Tutti al mare’, giornata di festa per l’Associazione down di Reggio

di Simona Mazzacuva – Giovedì 30 agosto, si è svolto il service “Tutti al mare!” promosso dal Rotaract Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38, il primo che vede a capo il Presidente del club, Domenico Tamiro.

La giornata ha avuto luogo presso la famosa struttura balneare reggina, il lido “Stella Marina”, e ha visto protagonisti il club organizzatore e i ragazzi dell’Associazione Italiana Persone Down sezione di Reggio Calabria.

Il service aveva come obiettivo primario quello di sensibilizzare tutti i presenti, e non solo, al tema della disabilità, offrendo una piacevole giornata di mare ai giovani con sindrome di Down provenienti dalla Sezione di Reggio Calabria dell’AIPD, accompagnati dai loro educatori e dalle loro famiglie.

La giornata si è svolta nell’accogliente spiaggia del lido “Stella Marina”, dove, dopo un primo momento di accoglienza, i ragazzi hanno avuto la possibilità di trascorrere delle ore in pieno spirito di allegria, gioia e divertimento, mostrando la grande voglia di collaborazione che fin da subito si è instaurata con la stessa associazione AIPD e con tutti i ragazzi del Rotaract Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38.

“Vedere il sorriso stampato sui volti di questi ragazzi mi riempie il cuore di gioia”, così il Presidente Tamiro del Rotaract Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38 ha esordito nel suo discorso di saluto e ringraziamento, e ha ceduto poi la parola a Dario Caponera, intervenuto in rappresentanza del lido “Stella Marina”, ringraziandolo per la disponibilità e accoglienza dimostrate, e al Dott. Bruno Arichetta, Presidente dell’associazione AIPD sezione di Reggio Calabria, con la quale, lo stesso Tamiro, ha auspicato altre future collaborazioni.

L’evento si è poi concluso con un ristoratore e ricco buffet, il tutto offerto dal Rotaract Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38.