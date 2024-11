Tutti possiamo essere supereroi…dobbiamo soltanto imparare a scoprirlo!’Lunedì 24 marzo il nuovo percorso a fumetti dell’Adspem.

In occasione dei 10 anni dalla nascita del Gruppo Giovani, l’Adspem Fidas -Associazione donatori di sangue per il paziente emopatico – espone presso la “Casa dei Giovani Peppe Condello”, in collaborazione con l’Associazione Attendiamoci O.n.l.u.s., la campagna informativa “Tutti possiamo essere supereroi”: un percorso a fumetti, un cammino fantastico, alla scoperta della donazione del sangue.Da lunedì 24 marzo 2014 è possibile visionare presso la suddetta struttura, sita in Via Cardinale Portanova n. 184, il percorso informativo a fumetti.“Tutti possiamo essere supereroi per il semplice fatto che questi altro non sono se non la rappresentazione romanzata della realtà. L’umanità è una specie fragile, per quanto evoluta, e per darsi forza immagina storie, crea personaggi dai poteri eccezionali. Ma la verità è che in questo preciso istante, qualcuno semplicemente con una donazione di sangue ha contribuito a salvare la vita di uno sconosciuto!Tutti possiamo essere supereroi, dobbiamo soltanto imparare a scoprirlo…tutti possiamo, anzi siamo, supereroi, quando facciamo prevalere il nostro senso di responsabilità, il nostro senso del dovere, il nostro altruismo, il nostro amore verso il prossimo sulle nostre paure. Che sia con un piccolo o un grande gesto, quando contribuiamo a migliorare la vita di qualcun altro, sia esso a noi conosciuto o meno, è come se in quel momento fossimo Clark Kent che entra nella cabina telefonica per togliersi i vestiti da uomo ordinario e trasformarsi nell’essere eccezionale che salverà il mondo…ma è la stessa persona!!!”È da questa idea che è nato il percorso informativo a fumetti, con l’obiettivo di far comprendere alle giovani generazioni della nostra città l’importanza della donazione del sangue, un piccolo gesto in grado di salvare la vita di tanti.Un cammino speciale in cui i personaggi fantastici ti accompagneranno nella realtà del dono, facendotene comprendere il suo profondo valore e le sue peculiarità…ma ricorda, loro sono frutto della nostra fantasia, la vita che tu doni con una sacca di sangue è concreta!