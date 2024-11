Tutto pronto per il mondiale di Windsurf IFCA 2015

Venerdì 26 alle ore 11 c/o la biblioteca della provincia di Reggio Calabria,vi è stata fatta la conferenza stampa per l’apertura del mondiale di Windsurf IFCA 2015 e presentato il programma ufficiale degli eventi collaterali ed esso legati. L’ apertura del villaggio sportivo e fieristico è fissata per il 29 giugno c/o l’arena Ciccio Franco, alle 19 verranno presentati gli atleti. Il villaggio sportivo e fieristico rimarrà aperto inoltre fino al 5 Luglio dalle ore 10.00 alle ore 02:00.Peppe Agliano e Il presidente del Comitato organizzatore locale il dott. Antonello Scagliola si sono detti soddisfatti ed entusiasti della risposta degli atleti e della città. Già da venerdì si possono vedere sfrecciare ed allenarsi, nelle acque antistanti il lido Comunale, numerosi atleti già giunti in città da tutto il mondo. Altri atleti, dei 101 già ad oggi pre iscritti giungeranno già Sabato, visto che il 26 è terminato il campionato italiano slalom, sul Lago di Garda, che ha visto vincitore e protagonista l’atleta reggino Francesco Scagliola che così si consolida testa di serie per la manifestazione mondiale