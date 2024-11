Tutto pronto per l’esordio della Bermè Viola Reggio Calabria sul palinsensto di Sky Sport HD

Tutto pronto per l’esordio della Bermè Viola Reggio Calabria su Sky. Domenica 8 novembre, contro la Mens Sana 1871 Siena, la squadra di coach Giovanni Benedetto alle 14.15 scenderà sul parquet del PalaEstra della città del Palio in diretta sulla pay per view. Un esordio assoluto in questa stagione sportiva per la Bermè Viola Reggio Calabria che approda cosi su ItalBasket HD, la piattaforma nata dall’accordo tra Sky Sport HD e Lega Nazionale Pallacanestro. Tutti gli appassionati potranno dunque seguire la gara in diretta ed in Alta Definizione sulla paittaforma satellitare. Appuntamento fissato alle 14 e 15 per una gara che si prospetta dai grandi contenuti agonistici, tra due squadre che hanno fatto la storia del basket italiano.

Fonte: violareggiocalabria.it