Tuttoavellino: ‘Il centrocampista Dall’Oglio verso la Reggina’

Se ne parla da qualche giorno e la notizia ha scatenato reazioni e rabbia tra i tifosi per un gesto del calciatore verso la Curva Sud quando nel 2014 indossava la maglia amaranto. Successivamente sono arrivate le scuse di Jacopo Dall’Oglio ma da quello che si legge soprattutto sui social, mai accettate. Adesso il centrocampista, pronto a liberarsi dall’Avellino, pare abbia scelto di scendere di categoria e quindi prendere in considerazione la proposta della Reggina, secondo quello che scrivono i colleghi di tuttoavellino.it: “Il centrocampista, da tempo fuori dai piani di Pazienza e dell’Avellino, risolverà il suo contratto, ma rimane da stabilire la destinazione futura: difficilmente sarà il Pescara, in dubbio pure il Pineto, più probabile una “retrocessione” in Serie D, all’ambiziosa Reggina“.

Leggi anche