L’Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro dona 15.000 capi d’abbigliamento a enti no profit

Sequestrati e poi donati a enti del terzo settore per supportare i più bisognosi, in un gesto di solidarietà

L’Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro ha donato in beneficenza 15.000 capi d’abbigliamento, sequestrati e stoccati nei magazzini, a favore di associazioni no profit, parrocchie ed enti del terzo settore, che adesso potranno essere destinati a ragazzi e bambini più bisognosi.

Le partite di abbigliamento, provenienti dalla Cina, erano state oggetto di sequestro amministrativo cautelare per violazione della normativa in materia di divieti economici all’importazione. Gli indumenti, ormai privi di valore commerciale, si presentano in buono stato di conservazione, per cui è possibile destinarli ad uso benefico, mediante l’assegnazione a enti no profit con vincolo della donazione, anziché avviarli alla distruzione a spese dell’erario.

Una riconferma per il locale Ufficio delle Dogane, che già nelle scorse festività natalizie aveva realizzato un’importante donazione di capi d’abbigliamento a favore di associazioni benefiche, esprimendo ancora una volta la vocazione sociale di ADM che, attraverso gesti di solidarietà nei confronti dei cittadini più bisognosi, contribuisce alla crescita sociale della comunità, in uno con il suo naturale ruolo di garante contro gli illeciti e di tutore del commercio legale.