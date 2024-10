Un calabrese alla guida nazionale dei Vigili del fuoco. Fabio Dattilo, infatti, dal prossimo 1 dicembre sarà a capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco: la scelta è arrivata nel corso della seduta del Consiglio dei ministri avvenuta ieri.

Dattilo è già dirigente generale del ministero dell’Interno: è nato a Lamezia Terme, dove ha frequentato il liceo scientifico, per poi trasferirsi a Padova, dove conseguirà la laurea in Ingegneria. Sulle spalle un robusta carriera come comandante provinciale dei Vigili del fuoco a Venezia, Vicenza, Padova e Rovigo. Successivamente, è stato nominato Dirigente Generale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco con il contestuale affidamento per un biennio dell’incarico di Direttore Generale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica. diversi, ancora, gli incarichi ricoperti in più regioni, dal Veneto, al Trentino Alto Adige al Friuli Venezia Giulia.