Due eventi, due appuntamenti per festeggiare il Carnevale, festa ‘misteriosa’ per eccellenza con le sue maschere. ‘Un grasso super weekend’, al Via Veneto e Kalura un Carnevale speciale con due serate racchiuse in 24 ore.

Venerdi 1 marzo al Via Veneto appuntamento con l’apprezzato format Anema&Core. Esibizione live della band ‘Hostaria NumeroQuattro’ , progetto musicale che “unisce” il divertimento sano e non volgare del cabaret, con la musica italiana sia tipicamente da osteria (stornelli romani, macchiette napoletane, canzoni prevalentemente da accompagnamento anche itinerante), sia da divertimento puro per far ballare e far divertire il pubblico.

Si passa dagli sketches del cabaret, alle canzoni italiane più conosciute e appartenenti necessariamente al bagaglio musicale di giovani e meno giovani: Rino Gaetano e Fred Buscaglione,Celentano e l’Orchestra Italiana di Arbore, i classici napoletani, gli anni ’60, Cochi e Renato, Dalla, Gaber fino ai cantautori più moderni come Jovanotti e Mannarino. Insomma la band ideale per qualsiasi tipo di evento ed età. Ingresso libero per una serata divertente e allegra, dove sarà la musica live l’indiscussa padrona a trascinare il pubblico.

Sabato… un tuffo negli anni ’80 grazie al Carnival Party del Kalura. Dopo il successo del Veglione di Capodanno, il Kalura ospita nuovamente un evento speciale e diverso dai soliti. Grazie alla musica dei dj Antonio Venanzi e Demy Labate, il tutto con la direzione artistica di Ale Lag, il ‘Carnival Party‘ è la serata ideale per tutti i nostalgici degli anni ’80, chi li ha vissuti e chi li ha soltanto visti attraverso i ricordi altrui.

La maschera non è obbligatoria, ma consigliata per vivere il Carnevale come insegna la tradizione. Ingresso in prevendita, CLICCA QUI per tutte le info del Kalura Carnival Party

