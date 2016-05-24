Un nuovo anno con la filosofia della condivisione

In un video messaggio il Bak fa il punto sull'ultimo anno della Gilda degli Artisti: cibo condiviso con chi è in difficoltà, book sharing e beneficenza per l'infanzia

In occasione della consueta iniziativa annuale benefica in favore di progetti per l’infanzia, il Bak affida ad un video su ilbak.it un messaggio riguardante il punto della situazione nell’ultimo anno di attività della Gilda degli Artisti.

Il video messaggio e il cibo condiviso

Ha scelto un video messaggio per segnalare un progetto benefico in favore dell’infanzia, consuetudine ormai di ogni anno, e parlare anche delle attività che hanno visto protagonista la Gilda degli Artisti nel campo del sociale.

Ha così parlato del progetto di condivisione del cibo che, solo nelle ultime settimane, ha permesso di offrire il famoso “Pan Polpetta” creato nella cucina della Gilda con le persone in difficoltà. “Al di la di ogni contesto politico o religioso, l’idea che la condivisione sia una nuova chiave di lettura per l’aiuto reciproco lo trovo molto bello” ha commentato il filantropo reggino riguardo questa iniziativa.

Anno che si è aperto in positivo per la Gilda degli Artisti, avvicinatasi ad un target più ampio e familiare. “Il fatto che le persone assimilino questo posto come luogo per festeggiare i loro avvenimenti importanti lo trovo straordinario” aggiunge il Bak in riferimento ad un calendario di eventi si sta avvicinando al primo decennio di attività continuate. E poi i turisti che vedono nella Gilda un luogo da visitare in città.

Tra i servizi proposti anche il nuovo spazio per il “book sharing”, la condivisione dei libri che sono fruibili all’interno della struttura. Unica realtà reggina a ricevere il riconoscimento del progetto mondiale “Book Crossing”, la Gilda degli Artisti è riuscita a reinventare tramite la filosofia della condivisione anche un qualcosa di tradizionale come la lettura.

Dove trovare le informazioni sulle attività

Per tutte le informazioni sulle attività della Gilda degli Artisti è possibile visitare il sito www.gildaartisti.org.