Un sabato di grande sport su Antenna Febea. Le frequenze per ascoltare le dirette di Reggina e Viola

Sabato sarà una serata di grande sport su Antenna Febea. Reggina e Viola affronteranno rispettivamente Catania e Pasta Cellino Cagliari in due sfide fondamentali per i rispettivi campionati.

Antenna Febea vi consentirà di vivere appieno le emozioni dei due match, garantendo la trasmissione radiofonica integrale sia sulle sue frequenze FM che sul web.

I supporters neroarancio potranno vivere le emozioni di Pasta Cellino Cagliari-Metextra Viola Reggio Calabria sulle frequenze delle radio partner Radio Azzurra e Radio Italia Anni 60 in FM 87.6, 89.4, 91.7, 97.7 e 107.2 in città e in FM 95.8, 102.3, 105.1 e 105.5 in provincia, in streaming su antennafebea.it.

I tifosi amaranto potranno ascoltare Reggina-Catania sulle classiche frequenze di Antenna Febea, FM100.3 e 100.6 nell’Area dello Stretto, 107.0 nella provincia di Reggio Calabria.

Collegamenti dallo Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria e dal PalaPirastu di Cagliari dalle ore 20.15.

Vi aspettiamo tutti sulle nostre frequenze, quelle di Antenna Febea, la Radio Reggina dello Sport.