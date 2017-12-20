Un sogno che diviene realtà, quello che si è realizzato questa mattina a Roma per la fotogiornalista Adriana Sapone.

In città è conosciuta non solo per il suo ottimo lavoro, ma soprattutto per quello del padre, Ninì Sapone, uno dei più grandi maestri italiani dell’arte presepiale.

Ed è proprio con un presepe, simbolo della famiglia e della tradizione, che Adriana ha incontrato il Santo Padre durante un’udienza generale.

Papa Francesco, a pochi giorni dalle festività natalizie riceve un omaggio che rappresenta al meglio i valori del Natale e che in qualche modo gli ricorderà Reggio Calabria.

Il presepe portato in dono al Papa era stato realizzato dal papà di Adriana, che prima della sua morte aveva espresso un desiderio: “Offrire al Santo Padre un’opera di un presepista, che amava profondamente la Natività, è stata una grande emozione. Ho realizzato un sogno – ha affermato Adriana Sapone – che papà non è riuscito a realizzare”.