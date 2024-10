Un successo il “2° Rally delle Gambarie” organizzato dal Vespa Club Reggio Calabria

Il “2° Rally delle Gambarie” svoltosi domenica 29 aprile, minuziosamente organizzato dal Vespa Club Reggio Calabria è stato un vero successo di partecipanti e di pubblico. La manifestazione ha rappresento la 2 tappa del Campionato nazionale di rievocazioni storiche e la 1 tappa del Campionato interregionale Calabro-Siculo di regolarita.

90 piloti, 23 Vespa Club intervenuti provenienti da Trentino, Lazio, Puglia, Campania, Sicilia, 14 passeggeri, nessun incidente a persone e/o a mezzi, una ritrovata gran voglia di andare in vespa coniugando sport e turismo.

Quest’anno il percorso ha avuto lo Start e lo Stop dalla splendida location di Piazza San Rocco di Scilla per poi inerpicarsi attraversando Melia, San Robetro e giungere, a 1.400 metri sul livello del mare, nella rinnovata Piazza Grande di Gambarie nella quale i piloti, dopo aver consumato un veloce aperitivo, si sono cimentati nel secondo dei tre controlli orari previsti sempre sotto l’occhio attento della sezione Reggina della Federazione Cronometristi. Ripartiti per fare rientro si è passati dal Cippo di Garibaldi, S. Eufemia d’Aspromonte, Bagnara, Favazzina per, infine, attraversare il bellissimo Borgo di Chianalea e fare rientro a Scilla.

Un sentito ringraziamento va alle amministrazioni comunali di Scilla e di Santo Stefano il cui supporto è stato fondamentale per l’ottimale riuscita della manifesrazione. Vincono per il campionato nazionale categoria storico Vitrioli Vincenzo, presidente del Vespa Club Reggio Calabria, seguito da Luca’ del V.C. Monasterace e Cappello del V.C. Napoli; nella categoria Vintage Morelli del Lamezia Terme seguito da Caridi Rocco Davide del Reggio Calabria è Salemi del V.C. Agrigento; per il campionato interregionale podio più alto per il promettente giovane Caridi Rocco Davide seguito da Morelli e Virrioli. Nella classifiche squadre primi classificati rispettivamente Reggio Calabria, Taormina e Cosenza.

Arrivederci al prossimo anno per il “3° Rally delle Gambarie – versione XXL – rievocando la 1000 KM del 1959”.