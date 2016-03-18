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‘Una domenica al Parco’ tra piccoli artisti e Pagliacci Clandestini

Per un giorno si mettono da parte le polemiche sul Parco Caserta: disegni dei bambini del Lucianum e animazione dei Pagliacci Clandestini

18 Marzo 2016 - 10:28 | di Vincenzo Comi

Domenica al Parco Caserta di Reggio Calabria con i bambini e i Pagliacci Clandestini

I parchi per loro specifica natura sono fatti per correre e giocare liberamente.

Almeno questo è quello che vedono gli occhi dei bambini. Ed è quello che dovrebbe essere anche il punto di vista dei ‘grandi’ rispetto alla fruibilità di una vasta area verde.

Un parco dunque per essere chiamato tale deve avere, tra i tanti servizi, anche un’area giochi destinata alla felicità dei più piccoli.

La giornata dopo la lunga querelle sul Parco Caserta

Dopo la querelle ormai ‘senza fine’ del Parco Caserta e dopo i vari incontri con le istituzioni dei rappresentanti del Comitato per la salvaguardia del Parco circa gli ormai noti problemi, per un giorno almeno, i residenti della zona, i cittadini, le associazioni e i movimenti che hanno dato finora il proprio sostegno, mettono da parte ogni polemica per vivere una spensierata  ‘domenica al Parco’ dedicata ai bambini.

Domenica 20 marzo dalle 11:30 alle 13:00 centinaia di bambini accompagnati dalle proprie famiglie animeranno l’area verde inferiore del Parco Caserta.

I piccoli studenti della scuola primaria ‘Lucianum’ esporranno i propri disegni sul prezioso spazio verde del nostro centro città con una mostra dal tema “Come vorresti che fosse il tuo parco?

Ad animare la ‘domenica al Parco’ i ‘Pagliacci Clandestini ‘.

Il Parco di tutti, patrimonio della città

La prima ‘domenica al Parco’ organizzata dal Comitato per la salvaguardia del Parco Caserta vedrà protagonisti quindi grandi e piccini.

L’intento è quello di coinvolgere i cittadini in un incontro in cui il sorriso sarà il vero protagonista nella consapevolezza che il Parco Caserta, come ricorda lo statuto stesso del Comitato, è e rappresenta il ‘Parco di tutti’ e costituisce per la città di Reggio Calabria un patrimonio insostituibile, rappresentando l’unico polmone verde del centro città.

Vi aspettiamo numerosi per ammirare i lavori dei vostri bimbi e per trascorrere una spensierata ‘domenica al parco!’

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