Unicef ringrazia i reggini, grande successo per la tradizionale Pigotta

Sono numerose le iniziative UNICEF che, nel territorio reggino, stanno già accompagnando questa fine anno 2018.

Lo scorso 9 dicembre, Piazza Garibaldi si è trasformata nel magico Villaggio di Babbo Natale. L’iniziativa portata avanti dal Comitato “Corso Sud”, ha visto la collaborazione del Comitato provinciale Unicef di Reggio Calabria e dei suoi partner: la Polizia di Stato, il Club Fiat 500 di Reggio Calabria e il supporto dell’Associazione ludico ricreativa LELEFANTE. Tanti bambini hanno trascorso momenti di svago e divertimento anche grazie ad una mascotte speciale: il fido cane poliziotto che ha reso la mattinata ancora più unica.

Come ogni anno poi, non poteva certo mancare l’ormai tradizionale appuntamento con la Pigotta. La famosa bambola di pezza, insieme a tanti altri gadget, è stata offerta a Piazza Duomo dal 5 al 12 dicembre. Adottare una Pigotta, oltre a donare un sorriso a chi la riceva, significa soprattutto, salvare la vita ad un bimbo che vive in Paesi dove fame e mancanza di cure rendono difficile l’esistenza dei più piccoli.

Per la riuscita delle iniziative, fondamentale è stato il sostegno e la sinergia di tutti. A loro va il ringraziamento del Comitato Provinciale UNICEF reggino ed in particolare del suo Presidente, il dott. Emanuele Mattia: grazie al Comitato “Corso Sud” per l’ospitalità nelle casette di Natale a Piazza Duomo, alla Polizia di Stato di Reggio Calabria e al Questore Raffaele Grassi, al Club Fiat 500 di Reggio Calabria con il suo presidente Enzo Polimeni, all’Associazione ludico-ricreativa LELEFANTE, ed un ringraziamento speciale va a tutti coloro che, in questi giorni, hanno contribuito alla raccolta fondi a favore delle campagne UNICEF.