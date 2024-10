Università Dante Alighieri, gli auguri dei rappresentanti al nuovo rettore

«I migliori auguri di buon lavoro da parte nostra e dell’intera comunità studentesca vadano al prof. Antonino Zumbo e all’Università per stranieri “Dante Alighieri”».

Così i rappresentanti degli studenti Jessica Arillotta, Daniele Cartisano, Antonio Modafferi, Mohad El Assali e Domenico Arcudi in relazione all’elezione quale nuovo Magnifico Rettore Professore Zumbo.

«Il nostro auspicio –proseguono i rappresentanti degli studenti – è che il professor Zumbo insieme agli enti locali che fino ad oggi ci sono stati vicini come Comune di Reggio Calabria , Regione e Città Metropolitana riuscirà a portare avanti al meglio il percorso già avviato dal prof. Salvatore Berlingò”

Il nostro ateneo – concludono – è in continua crescita e sviluppo, in ultima istanza grazie all’apporto prezioso dei componenti del Cda Antonino Castorina e Francesco Danisi sono state attività varie progettualità che offrono spunti di crescita per l’intera città che vanno potenziati e rafforzati e che possono e devono fare del nostro ateneo un modello virtuoso».