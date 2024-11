Università Dante Alighieri: nuovo corso per redattore di casa editrice

Con verbale numero 6 del 4 dicembre 2015 il Consiglio Accademico dell’Università Dante Alighieri accoglie la richiesta di attivazione del nuovo corso universitario quadrimestrale per redattore di casa editrice. Il piano didattico del corso — a numero chiuso — affidato alla Leonida Edizioni, si estende per un numero di 120 ore ed è incentrato sull’acquisizione di competenze specifiche utili a formare la figura di “redattore di casa editrice”. Le lezioni — tenute in prevalenza dal corpo redazionale della Leonida Edizioni, da scrittori professionisti e da docenti dell’Università di Messina — avranno luogo a partire dal mese di marzo dell’anno 2016 — venerdì e sabato dalle ore 16:00 sino alle ore 19:00 — presso la nuova sede della casa editrice Leonida sita in via San Nicola Strozzi, 47-89135 Gallico (RC).