Università della Calabria: conferenza sullo sviluppo culturale dell’intelligence

L’attività svolta nell’ultimo anno dall’Università della Calabria sullo sviluppo culturale dell’intelligence è il tema della conferenza stampa che si svolgerà a Rende venerdì 29 settembre 2017 alle ore 12 presso la sala stampa dell’aula magna “Beniamino Andreatta” dell’Università della Calabria.

La manifestazione è stata indetta dal Master in Intelligence e dal Centro Studi sull’Intelligence dell’Ateneo calabrese diretti da Mario Caligiuri.

Nell’occasione verranno anche presentati i risultati del questionario dal quale emerge l’utilizzo del titolo del Master in Intelligence da parte dei frequentanti nelle edizioni che si sono svolte dal 2007 ad oggi. Come si ricorderà, l’ateneo calabrese ha promosso nei giorni scorsi la settima edizione del Master in Intelligence i cui termini per partecipare scadranno il 31 ottobre.