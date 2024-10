Università Mediterranea, al via il Master in Management dei Sistemi di Trasporto e Logistica

Presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria è stata attivata la seconda edizione del Master universitario di primo livello in Management dei Sistemi di Trasporto e Logistica.

Il Master fornirà conoscenze e competenze avanzate nell’ambito dell’analisi, della pianificazione e del controllo manageriale dei sistemi di trasporto e logistica, in stretta collaborazione con il mondo delle imprese, ed in aderenza ad una crescente domanda occupazionale specialistica.

Il Master copre 60 Crediti Formativi Universitari (CFU) e si svolgerà nel periodo Marzo-Settembre 2018, con la possibilità di conseguire il titolo da Ottobre 2018 a Febbraio 2019.

L’accesso è aperto a 15 allievi, in possesso di un titolo universitario appartenente ad una classe dei corsi di Laurea in Ingegneria, Scienze Economiche, Scienze dell’Architettura (Triennale e/o Magistrale), compresi professionisti e dipendenti pubblici/privati. Possono accedere, altresì, al Master studenti in possesso di titoli accademici rilasciati da Università straniere. E’ consentita la candidatura con riserva anche per allievi che conseguano il titolo accademico entro il 16.03.2018. Il Corso si articola in 4 moduli didattici da 12 CFU:

Ingegneria ed economia dei trasporti; Pianificazione dei trasporti; Progetto e gestione di infrastrutture; Information and Communicaton Technologies (ICT) per i trasporti e la logistica.

I principali temi approfonditi sono: sistemi di supporto alle decisioni nell’ambito della mobilità passeggeri e merci (pianificazione, management e controllo), progetto e gestione di infrastrutture di trasporto (infrastrutture lineari e puntuali), modelli di gestione d’impresa, sostenibilità economica sociale ed ambientale, metodologie per la gestione di sistemi di trasporto puntuali e a rete, trasporti e logistica a scala nazionale, smart city, ICT ed ITS (Intelligent Transportation Systems).

Il Master si articola in lezioni d’aula (48 CFU), tenute da docenti dell’Università Mediterranea, e in un tirocinio formativo qualificato (12 CFU) presso aziende pubbliche e private, nazionali ed internazionali, nel settore dei trasporti e della logistica. Sono previsti seminari con il coinvolgimento diretto di operatori ed esperti di settore, attivi presso enti pubblici ed imprese private, nonché visite tecniche guidate.

Le competenze acquisite attraverso la fruizione del Master si tradurranno in una specializzazione fortemente richiesta dal mercato del lavoro.

Data di scadenza presentazione domande di candidatura: 5 febbraio 2018

Inizio Master: 27 febbraio 2018; Fine Master: 31 ottobre 2018

Ulteriori informazioni sono disponibili nel bando pubblicato nel link: www.diies.unirc.it o contattando la segreteria del Dipartimento, via mail o telefono.