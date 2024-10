Università Mediterranea presenta il concerto “Kalavria”

Il concerto dei 'Kalavria' presso l'Università Mediterranrea è finalizzato alla raccolta fondi per il Progetto Polio Plus

Alla presenza del Rettore dell’Università, Prof. S. Zimbone e dei Presidenti dei Rotary Club di Reggio Calabria Nord (Dott.ssa A. Testa e Dr. S. Poeta) e Reggio Calabria sud parallelo 38 (Dott.ssa T. D’Agostino), si terrà la conferenza di presentazione del concerto “Kalavria”.

CONFERENZA STAMPA

La conferenza stampa che si terrà lunedì 18 marzo alle ore 12.00 all’Università degli Studi Mediterranea.

Leggi anche

è fiss

CONCERTO

Organizzato dai Rotary Club della città presso l’Aula magna Quaroni dell’Università, il concerto del complesso ‘Kalavria’ è fissato per venerdì 22 marzo 2019 alle ore 20.00, finalizzato alla raccolta fondi per il Progetto Polio Plus.

Il Rotary, da anni impegnato nella lotta contro la poliomelite, intende contribuire con i fondi raccolti a compiere l’ultimo passo verso l’eradicazione totale della malattia. L’Università Mediterranea è stata scelta come luogo di incontro di cultura e solidarietà, con l’intento di sensibilizzare i giovani studenti verso questa malattia debilitante che conduce alla paralisi.

Condurranno l’evento Nino Stillitano e i Kalavria, un gruppo che sostiene e porta in giro con successo i valori della cultura popolare calabrese nel mondo.