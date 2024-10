Università Mediterranea tra le strutture d’eccellenza selezionate in tutta Italia

L’Università Mediterranea di Reggio Calabria inserita nell’elenco di 180 strutture d’eccellenza selezionate dal Miur e finanziate per il quinquennio 2018/2022 con uno stanziamento straordinario. Presente anche una seconda università calabrese, Unical, unico ateneo del Mezzogiorno ad essere premiato per la ricerca in area medica, grazie al lavoro di Farmacia.

All’ateneo di Reggio Calabria è stato assegnato un finanziamento totale, per i cinque anni, pari a 5 milioni 388mila 465 euro. Le risorse destinate al personale saranno erogate agli atenei come incremento del Fondo di finanziamento ordinario, per garantire gli stipendi dei neoassunti.

fonte: quotidianodelsud.it