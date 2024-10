Università Mediterranea, presentato il corso di Europrogettazione

Il 18 gennaio è stato presentata all’Università “Mediterranea” la 4° edizione del Corso e workshop in Europrogettazione avanzato di 32 o 80 ore +stage. Il corso, di carattere tecnico/operativo, è stato ideato per formare la figura di esperto in europrogettazione preparando i candidati alla presentazione delle domande di finanziamento. Il corso è stato strutturato per rilanciare, in un’ottica moderna e innovativa la formazione specialistica sul territorio.

L’europrogettazione è una materia strategica nelle dinamiche di crescita e lo sviluppo del territorio, specie in un contesto come quello calabrese che guarda con grande fiducia al quadro di interventi previsti dalla programmazione comunitaria. Il corso è unico in Italia in quanto la frequenza al corso di 80 ore è considerata titolo valido per l’ammissione a socio ASSOEURO (prima associazione italiana di tutela degli europrogettisti). Dà inoltre diritto a 5 CFEP (Crediti Formativi in EuroProgettazione) validi per l’aggiornamento professionale annuale obbligatorio per i soci ASSOEURO per le fasce B”.

Sono stati riconosciuti 20 CFU per la formazione degli avvocati e numero di crediti formativi in corso di convalida da parte del CNDEC e dell’ Ordine degli Architetti. (scadenza bando 2 febbraio 2018. Inizio corsi 16 febbraio. Chiusura corsi 28 aprile 2018).

La Metodologia è l’innovativa: Esercitazioni pratiche su bandi aperti, lezioni frontali con esperti + stage presso Enti/Aziende/Ordini professionali partner. Possono partecipare al Corso i laureati con qualsiasi tipo di laurea: Laurea. Il corso è particolarmente indirizzato a laureati che svolgono attività presso enti pubblici, privati, aziende, associazioni, fondazioni, terzo settore, sindacati.

Hanno aperto i lavori il prof. Francesco Manganaro direttore del dipartimento di eccellenza di Giurisprudenza ed Economia, Prof. Michela Mantovani Direttore del corso, Avv. Giuliana Barberi docente di riferimento del corso. Confprofessioni Calabria rappresentata dalla dott.ssa Dominella Quagliata, Ing. Francesco Galluccio, Dr. Antonio Dattola hanno siglato un convenzione con il corso per condizioni economiche agevolate prevedendo una riduzione del 20% sul costo di iscrizione per le associazioni di professioni che vi aderiscono.

La stessa agevolazione può essere applicata anche a tutti gli altri partner del corso previa richiesta e convenzione. Partner : Consiglio Regionale della Calabria, Città Metropolitana di R. C., Fincalabra, Camera di Commercio di R.C, Confprofessioni Calabria, Ordine degli Avvocati di R C., Ordine degli Architetti di R.C, Ordine dei commercialisti e revisori contabili di R.C, ANF Associazione Nazionale Forense, Cisme, Etass, Comitato Calabria Cinetourism.

La studentessa Irene Agresta ha rappresentato il Comitato Calabria Cinetourism che ha come obiettivo quello di far conoscere una Calabria nascosta ricca di arte cultura e enogastronomia. “Provo una grande stima per la prof. Mantovani che ha riposto da subito grande fiducia in noi studenti di San Luca ed in me in particolare che ho ideato un video-racconto I love San Luca con l’obiettivo di far conoscere il lato bello del paese da tutti conosciuto come la mamma della ‘ndrangheta, in modo da attirare visitatori e perché no dare in input di crescita economica e turistica che da sempre manca.

Perché solamente con l’indipendenza economica non si è costretti a sottostare a compromessi non sempre legali. Ed è con questo spirito che la prof. Mantovani ha ideato questo corso in europrogettazione per formare esperti che sappiano cogliere le ingenti opportunità che l’ UE mette a disposizione strutturando il corso in moduli adatti alle caratteristiche della regione ossia moduli per i diversi settori:

1) Turismo, beni culturali, audiovisivo, industrie creative

2) sistema delle imprese incluse quelle agricole e agroindustriali

3) sviluppo del territorio e delle persone Fondi nazionali e Programmi Europei per le Aziende, la PA e gli Enti no-Profit.

4) beni confiscati

5) sostegno alle P.A

A rappresentare alla conferenza stampa i partner del corso sono stati : Per Enti, Ordini Professionali e associazioni: per Fincalabra dott. Antonio Mazzei. Prof. Alberto Panuccio (Avvocati), Arch. Salvatore Vermiglio (Architetti) Dott. Stefano Poeta (Commercialisti e revisori contabili), Avv. Giuseppe Marino (ANF associazione nazionale forense ) Dott.ssa Maria Daniela Rossi (Cisme) Studentessa Irene Agresta (Comitato Calabria Cinetourism) AVV. Giuseppe Pizzi (Quality life Management).

Il corso è stato istituito dal Dipartimento di eccellenza di Giurisprudenza ed Economia, il CAT-LAB, (il Laboratorio universitario di economia e management delle risorse culturali, ambientali e turistiche) della stessa università “Mediterranea” di R.C e dall’ associazione Quality life management.