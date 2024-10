Uno spettacolo senza tempo. Reggio saluta le festività mariane con i fuochi d’artificio – FOTO

Non ci si abitua mai. Come sempre, da tradizione, le festività mariane di Reggio Calabria si concludono con lo spettacolo dei giochi pirotecnici.

In realtà, giostre e bancarelle si fermeranno in città per qualche altro giorni, così come gli eventi culturali ed artistici collegati al cartellone delle festività mariane.

Per tutti i reggini però, i fuochi d’artificio rappresentano la conclusione dei giorni più intensi (tra fede, devozione e riti più profani entrati oramai nella storia della città) vissuti da Reggio nel corso dell’anno. Migliaia i reggini che ogni anno aspettano la mezzanotte, salvo ritardi, per ammirare estasiati con il naso all’insù.

La magia dei fuochi d’artificio è un incanto che rapisce gli occhi di tutti, un fascino di colori che non ha età. Il quadro è quantomai impreziosito dalla cornice, l’incantevole Lungomare Falcomatà, che nella sera dei giochi pirotecnici è una ‘grande bellezza’ che lascia senza fiato.

