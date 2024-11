Uomo LAIFEI. Sportivo, dal gusto raffinato che ama distinguersi in qualsiasi momento e attento ai dettagli.

Chi è l’uomo LAIFEI?E’ un uomo sportivo ma dal gusto raffinato, che ama distinguersi in qualsiasi momento, attento ai dettagli.LAIFEI è uno dei brand fashion di proprietà di Fashion Style, azienda svizzera con sede a Lugano. Il nuovo brand ha aperto il suo sipario direttamente alla Milan Fashion Week Spring / Summer 2015 con l’innovativa ed esclusiva linea da uomo “water in – water out – water proof”.La collezione si compone di camicie, giacche, pantaloni, bermuda, t-shirt, felpe ma soprattutto di costumi. Costumi che si caratterizzano per la loro vestibilità e sicuramente per la possibilità di dotare il costume di un effetto push up dato dalla conchiglia. Una discreta coppa, un piccolo segreto maschile quindi per sentirsi più seducenti: un “particolare” che caratterizza ancora di più la collezione rendendola adatta ad un uomo sicuro di sé, sicuro del suo corpo, libero, di tendenza e che ama mostrare la sua personalità attraverso la ricercatezza dei dettagli.Mario Dice: Dopo una carriera ventennale come designer per diversi brand, tra cui TRUSSARDI, KRIZIA, GATTINONI e CK, oggi Mario Dice, direttore creativo per le linee RTW ZUHAIR MURAD, e Senior Designer per DAVID KOMA, mette a disposizione la sua esperienza per il brand LAIFEI, in qualità di direttore creativo.La collezione S/S15 LAIFEI: La collezione LAIFEI è stata creata per un uomo “macadam hippy” contemporaneo che viaggia per le grandi città del globo. Un uomo che, malgrado l’agenda fitta di impegni, rimane nella mente profondamente libero e sicuro del suo stile, che ama farsi notare, con un guardaroba di capi essenziali dal lusso raffinato e discreto e con un atteggiament