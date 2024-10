Pasqua, anche l’uovo al cioccolato sposa la cipolla di Tropea

Il gusto inconfondibile del cioccolato di qualità e quello, altrettanto inimitabile, della cipolla rossa di Tropea. Dopo il panettone di Natale, è arrivato anche l’uovo di Pasqua al sapore di Calabria.

L’uovo di cioccolato alla cipolla di Tropea

E’ un insieme inedito di sapori, profumi e colori a dare il là alle originali uova di Pasqua nate grazie ad un’idea di Paolo Pecoraro, direttore artistico del Tropea Cipolla Party, e realizzato dallo chef calabrese Antonio Biafora, di San Giovanni in Fiore.

Dolce per eccellenza la “rossa” di Tropea, conosciuta e molto apprezzata ovunque per gusto e dolcezza, si conferma anche in questa occasione tra le eccellenze più versatili della produzione agroalimentare calabrese. Tutelata dal Consorzio cipolla rossa di Tropea Igp (indicazione geografica protetta), il rinomato bulbo che negli ultimi anni si è fatto strada nelle tavole degli chef stellati in e non solo, non teme di confrontarsi con il cioccolato premium, di produzione francese, in un mix del tutto nuovo e inesplorato che abbraccia, esaltandole, eccellenze e tradizioni d’Europa.

“Non sarà l’unico ingrediente a fare la differenza – spiega Pecoraro – perché questo connubio sarà accompagnato da arance candite e nocciole di Calabria”.

Secondk quanto riportato da Ansa Calabria, eccellenza tra le eccellenze, è anche il “contenitore”, plasmato per l’occasione, che racchiude e nello stesso tempo impreziosisce questa nuova interessante proposta: una creazione artigianale, una pigna in ceramica creata dal maestro Domenico Ditto, in attività nel suo laboratorio di Seminara. Un elegante involucro che non solo conterrà l’uovo di cioccolata ma potrà poi essere utilizzato anche come lanterna.

“Insomma – sottolinea ancora Pecoraro – un prodotto di design davvero unico realizzato da un artista molto apprezzato anche fuori dai confini regionali”.

Le uova pasquali dello chef Antonio Biafora di San Giovanni in Fiore rappresentano dunque una novità nel panorama delle proposte del periodo e la curiosità crescente intorno al prodotto lo conferma.

“Il risultato è una vera esplosione di gusto – assicura ancora Pecoraro – Possiamo dire che la Calabria si mette a nudo regalandoci tutti i suoi sapori”.

I prodotti utilizzati per il dolce sono quelle certificata Igp dal Consorzio e donate da Pasquale Simonelli di Lady Tropea, linea gourmet a base di Cipolla di Tropea. Un gustoso e per molti versi inesplorato anticipo di interesse in vista del Tropea Cipolla Party in programma in estate, si spera fuori dalle attuali angustie della pandemia, nella perla del Tirreno.

Fonte: Ansa Calabria