US Palmese: apertura della nuova uscita d’emergenza

Con la presente, la Società US Palmese, nella persona del dott. Giuseppe Carbone, vuole ringraziare l’Amministrazione Comunale di Palmi, la ditta che ha realizzato i lavori e la signora Barbera, per l’attenzione, l’impegno e la disponibilità mostrata nei confronti del club neroverde militante nel campionato di Serie D, nell’espletamento di quelle che, per immediatezza, sono diventate formalità.

Pertanto, la Società rivolge particolari e sentiti ringraziamenti al Sindaco dott. Giuseppe Ranuccio, la Giunta Comunale, il Consigliere Comunale dott. Giuseppe Magazzù, per aver consegnato in tempi brevi un’ulteriore uscita di emergenza adiacente la gradinata, unitamente alla gentilezza della signora Rita Barbera, per aver concesso l’apertura del varco sulla propria proprietà e alla ditta Scarpino per la celerità e l’impegno profuso nei lavori.

Fonte: Il Responsabile Comunicazione – Dott. Gianluca Trunfio