US Palmese: scelto il nuovo responsabile dell’area tecnica

La US Palmese comunica, a nome dell’amministratore unico Antonino Laganà, il quale si sarebbe avvalso di nuovi collaboratori, che è stato scelto il nome del nuovo responsabile dell’area tecnica, in un momento cruciale della stagione, Sig. Bruno Grillo, e che a tal proposito, ragionando insieme a Laganà, alla luce degli eventi delle ultime ore, ha deciso di rinnovare ulteriormente la fiducia al mister Alessandro Pellicori e a tutto il suo staff tecnico.

Contrariamente a quanto pubblicato dai nostri uffici ed inoltrato a mezzo stampa, nella tarda serata di domenica, sarà ancora l’ex bomber di Cosenza al timone della Palmese. Il ripensamento è stato frutto di uno scambio di idee tra Laganà e Grillo, che hanno riconosciuto al tecnico neroverde grande impegno, professionalità e dedizione, consapevole delle nuove responsabilità che lo investono da qui in avanti, di riportare la squadra ad una posizione consona di classifica. Il pronto riscatto è già atteso domenica, quando al Lopresti arriverà il Messina.

La stessa Palmese comunica altresì che il nodo allenatore è stato sciolto, consolidando e potenziando il rapporto con Pellicori, con la voglia di ripartire insieme, che è stata quindi più forte della volontà iniziale di cambiare guida tecnica. Il mister sta già dirigendo l’allenamento pomeridiano, dopo un nuovo confronto con gli uomini a sua disposizione, compreso Gagliardi che rientra dalla squalifica, mentre Junca Parent ha smaltito l’infortunio ed è rientrato in gruppo.

Pertanto, la Palmese si dissocia, come già annunciato in precedenza, da tutti quei nomi accostati nelle ultime ore alla panchina neroverde, non trapelati dall’amministratore unico, ma dagli addetti ai lavori, nel rispetto delle componenti professionali che operano all’interno e all’esterno, nonché ai soggetti chiamati in causa, senza lederne immagine ed etica con ipotesi prive di fondamento.

Fonte: Il Responsabile Comunicazione – Dott. Gianluca Trunfio