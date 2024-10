Vaccini, boom di prenotazioni tra i giovani. Brusaferro (Iss): ‘Convinciamo i No Vax’

Vaccinazioni, effetto Green Pass soprattutto tra i giovani. Nella fascia d’età 12-19 anni, nell’ultima settimana, si sono registrate 282 mila somministrazioni in più. In quella 20-29 anni, l’incremento è stato addirittura di 586 mila. Numeri positivi, anche se pongono il tema dell’approvvigionamento di dosi delle Regioni. Il commissario per l’emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, promette che i farmaci saranno disponibili per rispondere al ritmo di 500 mila inoculazioni giornaliere.

Se i numeri delle prenotazioni sono incoraggianti, specie per quanto riguarda i giovani, rimane sul banco la tematica relativa ai No Vax, sul piede di guerra dopo le ultime misure emanate dal Governo. Secondo Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità,i No vax possono essere persuasi.