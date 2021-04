Vaccini a Reggio, l'appello di Burrone: 'Dare priorità ai lavoratori a rischio'

L'inversione del piano vaccinale previsto da Figliuolo ha portato non poco malcontento. Ben venga l'obiettivo delle 500 mila dosi giornaliere, che in questi giorni sono arrivate quasi a 400, ma dall'altra, i lavoratori a rischio sono stati "rimandati" ancora una volta. L'appello affinché questi soggetti vengano inseriti al più presto nelle categorie prioritarie è partito dal consigliere comunale di Reggio Calabria, Filippo Burrone.

“Ci sono centinaia, se non migliaia, di dipendenti dei supermercati o degli esercizi essenziali della Calabria che da marzo 2020 lavorano incessantemente fornendo un supporto, straordinariamente, fondamentale per tutti noi. Come infermieri e dottori, sono in prima linea da ormai oltre un anno ma nella campagna di vaccinazione la loro professione non è ritenuta, erroneamente, né a rischio, né essenziale “.