Vaccini a Reggio: il GOM si dota della siringa senza ago

Una bella novità per chi ha timore dell’ago ed ha rimandato la somministrazione del vaccino anti-Covid proprio a causa di questa fobia. Secondo quanto annunciato dal Covid Manager dott. Moschella, il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria si è dotato di un nuovo device: la siringa senza ago.

È quanto si legge in una nota presente sul sito istituzionale dell’azienda ospedaliera reggina.

“Si tratta di un device rivoluzionario che consente la somministrazione non solo dei vaccini, ma anche dei comuni farmaci, funziona a pressione e consente un assorbimento immediato del vaccino riducendo sia i tempi di trattamento che le barriere psicologiche di trattamento con ago.

Il suo utilizzo è indicato nei soggetti affetti da belonefobia (paura dell’ago), nei soggetti con disabilità, nei soggetti affetti da patologie infettive trasmissibili con il sangue, in quanto azzera le possibilità di puntura accidentale, come potrebbe avvenire usando le classiche siringhe, aumentando, dunque, gli standard di sicurezza anche per gli operatori”.