Varia di Palmi 2023: scelta l’Animella, è la volta del Padreterno

Alla Villa comunale di Palmi è in corso l'elezione del Padreterno tra i tre candidati selezionati dal Comitato per assolvere al meglio il delicato compito

Una tradizione capace di attraversare i secoli e di affascinare, con la sua bellezza, milioni di persone. La Varia di Palmi, fa parte del patrimonio dell’umanità riconosciuto dall’Unesco, per l’edizione 2023 sta riscuotendo un enorme successo, ben oltre i confini comunali, conducendo fra le vie del Paese migliaia e migliaia di turisti ogni giorno.

Con l’avvicinarsi della data di domenica 27 agosto, giorno della processione, gli animi si scaldano e prendono sempre più vita i preparativi tra cui l’elezione dell’Animella e del Padreterno.

Leggi anche

L’Animella della Varia di Palmi 2023

L’Animella simboleggia la Madonna assunta in cielo, indossa una fascia azzurra a tracolla sopra una veste bianca e, durante il trasporto, siede sulla sommità della struttura e benedice la folla sotto di lei. Il suo ruolo è ricoperto da una bambina di età compresa tra i 10 e i 12 anni, scelta ogni edizione tra le diverse candidate: i componenti del Comitato Varia, i consiglieri comunali e le principali personalità cittadine effettuano una prima selezione, scegliendone tre. La vincitrice tra le tre finaliste viene scelta tramite una votazione popolare che si svolge nella villa comunale la domenica precedente la celebrazione della Varia.

L’elezione, avvenuta domenica 20 agosto, ha visto prevalere Maria Teresa Leva.

È lei la prescelta che dovrà stare seduta su un seggiolino alla sommità della struttura, a 16 metri di altezza.

Sotto di lei, si trova il Padreterno, rappresentato da un giovane che la sostiene e le infonde coraggio.

Sulla Varia sono inoltre presenti 30 bambini che rappresentano gli angioletti e sulla base, chiamata “Cippu” in dialetto palmese, si trovano i 12 interpreti degli apostoli.

L’elezione del Padreterno

Il posto del Padreterno è immediatamente sotto quello dell’Animella, sulla cima della Varia. Il suo ruolo, durante il trasporto, è quello di incoraggiare e sostenere la bambina. Come l’Animella, anche il Padreterno viene scelto con votazione popolare nella villa comunale tra i tre candidati selezionati dal Comitato in base a professione, età e prestanza fisica adatte per assolvere al meglio il delicato compito. Alla proclamazione dei risultati, al vincitore viene consegnata una fascia gialla da parte del presidente del Comitato.

Il rito si sta celebrando proprio in queste ore e, in serata, si attende il nome del prescelto.

Sul carro trovano posto anche dodici giovani che interpretano il ruolo degli apostoli, mentre sulla struttura si sistemano trenta bambine a rappresentare gli angioletti.