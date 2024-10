‘Mbuttaturi della Varia: chi sono e il loro ruolo nella festa di Palmi

L’associazione ‘Mbuttaturi della Varia di Palmi riunisce le cinque corporazioni incaricate di trasportare il carro sacro della Varia: Marinai, Artigiani, Carrettieri, Bovari e Contadini.

“Siamo giovani uniti nel segno della Madonna della Lettera e della festa della Varia. Il nostro compito principale è quello di trasportare (‘Mbuttaturi viene dal dialetto ‘mbuttare, spingere) la macchina a spalla lungo corso Garibaldi nel giorno della festa, ma i nostri orizzonti sono larghi. Non ci fermiamo a quel giorno. Ci ritroviamo insieme per portare avanti progetti di promozione, solidarietà e riscoperta del passato. Un’attività che ci coinvolge costantemente, non solo nel periodo più vicino alla manifestazione principale.