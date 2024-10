Varia di Palmi, eletta l’Animella per l’edizione 2019

Annunciata la bambina scelta per prendere posto sul seggiolino della Varia che avrà il ruolo di benedire la città

Nella serata di domenica, 18 agosto, al termine dello spoglio e del concerto di Luca Carboni a Palmi, è avvenuta la proclamazione dell’Animella della Varia 2019: il suo nome è Maria Pia Caminiti.

Subito dopo l’annuncio, l’Animella è stata portata in processione sulla portantina dalla Villa Comunale, luogo dove si sono svolte le votazioni, in piazza I Maggio per ricevere il primo abbraccio della città e dove il sindaco Giuseppe Ranuccio ha proclamato ufficialmente alla città la sua selezione.

L’Animella è la bambina che prende posto sul seggiolino in vetta alla Varia e avrà il ruolo della Vergine Maria benedicendo la città nel corso del trasporto.

ELEZIONE PADRETERNO

Adesso l’attesa è rivolta all’annuncio del Padreterno. Una volta scelta la bambina che salirà sulla Varia, è infatti il momento di conoscere il nome dell’uomo che la aiuterà ad affrontare questa prova. Il verdetto con le votazioni per l’elezione del Padreterno che sono nelle mani dei membri del comitato Varia, guidato dal presidente Saverio Petitto, e dell’amministrazione comunale.

In gara: Antonio Artuso, Andrea Bonaccorso, Francesco Fraccalvieri, Antonino Garipoli e Roberto Papalia.

Animella e Patreterno saranno poi attesi alla prova di coraggio che nel pomeriggio di giovedì prossimo li vedrà protagonisti sulla sommità della struttura.

Fonte: Gazzetta del Sud