“Ora ho delle idee sulla realtà, mentre quando ho cominciato avevo delle idee sul cinema. Prima vedevo la realtà attraverso il cinema, e oggi vedo il cinema nella realtà”. Queste parole del grande regista Jean-Luc Godard riassumono perfettamente lo spirito con cui è stata costruita la rassegna “Scilla cinema d’autore”: riflettere sui temi urgenti di questa società partendo da tre film che sono il fulcro intorno al quale da venerdì 25 a domenica 27 piazza san Rocco di Scilla si animerà di dibattiti e cinema all’aperto. L’ospite d’onore della rassegna cinematografica, il Premio Oscar Gianni Quaranta [migliore scenografia – Camera con vista di Ivory], nelle prime due serate si affiancherà ai conduttori, i giornalisti Paola Bottero e Alessandro Russo, per dialogare con gli altri ospiti.

Venerdì 25 agosto: Onde di un mare migrante

Venerdì 25 agosto la prima serata: ONDE DI UN MARE MIGRANTE, con gli interventi di Antonio Viscomi (vicepresidente Regione Calabria), Carmelo Basile (imprenditore, Presidente Fattoria della Piana), Ruggero Pegna (promoter, scrittore), Bruna Labate Mangiola (responsabile promozione umana Caritas). Il tema della migrazione sarà affrontato da diversi punti di vista, e terminerà con la proiezione del film TERRAFERMA di Emanuele Crialese [Leone d’Argento, 2 Nastri d’Argento, nomination Oscar, Leone d’Oro, David di Donatello].

Sabato 26 agosto una serata più intima e intimista: LA CALABRIA DEI SOGNI SCOMODI, con gli interventi di Fabio Mollo (regista, sceneggiatore), Giap Parini (docente di sociologia, scrittore), Mimmo Gangemi (scrittore), Gabriella d’Atri (giornalista Rai). Affetti cercati, negati, rincorsi, intorno ad un tema di grande attualità: quello della genitorialità. A seguire proiezione del film IL PADRE D’ITALIA di Fabio Mollo [Globo d’oro, 4 nomination Nastri d’Argento].

Domenica 27 agosto: Una vita da Oscar

La terza serata, domenica 27 agosto, la gran chiusura prevede un omaggio a tutto tondo al nostro ospite d’eccezione, con UNA VITA DA OSCAR. Il Premio Oscar Gianni Quaranta sarà omaggiato da tutte le arti che fanno parte della sua professione di scenografo. Più che un dibattito, un galà, con narrazioni e sorprese grazie agli ospiti della serata: Gerardo Sacco (maestro orafo), Francesco Villari e Yuri Beccaria (Visionaria), Rosanna Zolfo (stilista Romualdina), Carlo De Gori (europrogettista), Raffaele Montepaone (fotografo), Vittorio Caminiti (Pres. Accademia del Bergamotto). Durante la serata un omaggio a Scilla e Cariddi con i gioielli di Gerardo Sacco, in chiusura la proiezione del film FARINELLI – voce regina di Gérard Corbiau, uno dei tanti film premiatissimi [2 César, nomination Oscar, 5 Bafta, Golden Globe, David di Donatello] con la scenografia del Premio Oscar Gianni Quaranta.

Alle tre serate, ovviamente a partecipazione gratuita, interverranno il sindaco di Scilla Pasqualino Ciccone e l’assessore alla Cultura Marinella Gattuso, la cui amministrazione sostiene la rassegna ideata e organizzata dall’ass. culturale incroci. Per info e dettagli incrociasud.org