Venerdì 6 giugno, al Coni Point di Reggio Calabria, la presentazione della ‘Giornata nazionale dello sport’.

Anche Reggio Calabria celebrerà come ogni anno la ‘Giornata nazionale dello sport’ che si svolgerà in tutt’Italia domenica 8 giugno. L’evento, quest’anno, si carica di particolare significato perché coincide con le celebrazioni per il centenario dell’istituzione del Coni.Il programma dettagliato della manifestazione reggina sarà illustrato venerdì 6 giugno alle ore 11.oo presso il Coni Point (Via dei Correttori, 12) dal delegato provinciale del comitato olimpico Antonio Laganà e dal presidente del Coni Calabria Mimmo Praticò.