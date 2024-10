‘La notte dei misteri di Cristo’: il Venerdì Santo a Melicucco

A Melicucco provincia di Reggio Calabria fervono i preparativi per la Notte dei Misteri di Cristo, un richiamo forte per tutta la comunità, che con tanta fede partecipa emozionata alla Processione Sacra delle Statue che rappresentano i momenti salienti della Vita e della Morte di Cristo.

Oltre 110 portatori che con impegno lavorano anche dietro le quinte affinché il tutto si concretizzi, essi sono suddivisi in 10 gruppi, tanti quanto le statue che vengono portate a spalla per le principali vie del paese , una organizzazione curata nei minimi dettagli da parte della Parrocchia San Nicola con l’aiuto dei ragazzi del Gruppo GEM, per un evento suggestivo che riesce ad emozionare tutti i presenti , che attendono in assoluto silenzio il passaggio delle statue.

L’evento avrà come cornice acustica anche le melodie che proporrà la concert band Melicucco.

Un Venerdì Santo ricco di tradizione e storia a Melicucco, con un intera comunità pronta ad accogliere i visitatori in rappresentazioni cariche di fede ed emozioni, e che vuole mantenere vivi i suoi riti religiosi ,stringendosi coinvolta e partecipante sia alla Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo (che avrà inizio alle ore 16.00) e sia alla Notte dei Misteri che avrà inizio dalle ore 21.00.