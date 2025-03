Verde urbano a Reggio: al via un maxi progetto di riqualificazione – FOTO

Il verde urbano rappresenta una componente essenziale per la qualità della vita in ogni città e in una realtà come Reggio Calabria, caratterizzata da estati calde e lunghe, la presenza di alberi è fondamentale per garantire frescura, ombra ed un ambiente salubre per cittadini e visitatori. Tuttavia, negli ultimi tempi, diversi interventi di potatura e abbattimento di alberi in alcune zone della città hanno generato preoccupazioni e polemiche tra i residenti.

Le preoccupazioni dei residenti: segnalazioni e proteste

Diversi cittadini reggini hanno espresso forte preoccupazione per quelli che definiscono interventi eccessivamente drastici sulle alberature cittadine, denunciando una situazione che considerano un’emergenza ambientale. In particolare, le proteste si sono concentrate su Viale Manfroce e Via Enotria, dove gli abitanti lamentano che le potature abbiano compromesso l’aspetto estetico e ambientale delle aree, privando inoltre le strade di ombra e frescura, elementi vitali durante il caldo estivo.

Riqualificazione del verde, un progetto da 800mila euro

Secondo quanto raccolto da CityNow, però, gli alberi rimossi, presentavano tronchi danneggiati e rami pericolanti, come è possibile notare nella documentazione fotografica.

Gli interventi di queste settimane, inoltre, rientrano nel più ampio programma “PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027”, che prevede un investimento complessivo di 800.000 euro per una completa riqualificazione delle alberature nelle zone nord di Reggio Calabria, coinvolgendo quartieri come Santa Caterina, Catona, Gallico e Pentimele.

Le attività previste dal progetto comprendono:

L’abbattimento e la rimozione delle piante pericolose o malate.

La realizzazione e l’ampliamento di aiuole per migliorare il contesto urbano e garantire il corretto sviluppo degli alberi.

La sostituzione degli alberi rimossi con nuove piantumazioni, scelte in base all’adattabilità al clima mediterraneo, alla facilità di manutenzione e al valore estetico.

Il recupero delle fallanze già presenti, con interventi già avviati come la recente piantumazione delle palme nella zona di Pentimele.

Tra le specie selezionate per il progetto ci sono Laurus nobilis (alloro), simbolo storico di prestigio e resistenza, Nerium oleander (oleandro), robusto e ornamentale, Photinia x fraseri (fotinia), apprezzata per il suo vivace colore, e Washingtonia filifera (palme), ideali per aree costiere e viali cittadini.

Attraverso questi interventi, il Comune intende migliorare significativamente la sicurezza, il decoro urbano e la qualità ambientale delle zone coinvolte, armonizzando la necessità di interventi urgenti con la tutela e la valorizzazione del patrimonio arboreo della città.