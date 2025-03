Reggio, cittadini indignati per l’abbattimento di alberi storici: ‘Il Comune dia spiegazioni’ – FOTO

Alberi abbattuti in via Manfroce e via Enotria. I cittadini denunciano "scempio ambientale"

A Reggio Calabria, un’operazione che avrebbe dovuto valorizzare il verde pubblico si sta trasformando in un intervento controverso, sollevando forti polemiche tra i cittadini.

Gli abitanti della zona nord della città denunciano l’amministrazione comunale, che invece di limitarsi alla sostituzione delle piante malate o morte, starebbe abbattendo alberi sani e rigogliosi.

Alberi abbattuti in via Manfroce: cittadini in rivolta

L’episodio si è verificato in via Antonio Nicola Manfroce, parallela a Viale della Libertà, dove sono stati rimossi nove alberi adulti, presenti nel paesaggio urbano da quasi un secolo.

“Al loro posto – denunciano i residenti – sono stati piantati alberelli esili e fragili, incapaci di sostituire l’importante funzione ambientale degli alberi abbattuti”.

Le immagini condivise dai cittadini mostrano abbattimenti ingiustificati di esemplari perfettamente sani, generando un acceso dibattito sulla trasparenza della gestione del progetto.

Una legge regionale vieta l’abbattimento indiscriminato

L’indignazione cresce anche in relazione alla Legge Regionale n. 7 del 2024, che stabilisce criteri rigorosi per la valorizzazione delle aree verdi urbane.

Secondo l’art. 7, comma 4, l’abbattimento degli alberi è consentito solo in casi specifici e tassativamente previsti.

“Se la normativa impone restrizioni così rigide, perché il Comune ha autorizzato la rimozione di alberi sani?”.

Una domanda che i cittadini pretendono venga chiarita dalle autorità locali.

Abbattimenti anche in via Enotria

L’intervento non si è fermato a via Manfroce, ma si è esteso, in questi giorni, secondo quanto riportato dai residenti, anche a via Enotria, dove altri “alberi secolari, sani e imponenti, stanno per essere abbattuti”. I cittadini si chiedono, dunque:

Perché rimuovere alberi sani, contravvenendo alla legge regionale?

Qual è la reale motivazione dietro questi interventi?

Si tratta di un modo per giustificare la spesa pubblica destinata al progetto?

Di fronte a quello che definiscono uno “scempio ambientale”, i residenti esigono un chiarimento immediato da parte dell’amministrazione comunale prima che il danno diventi irreversibile.

“Il Comune risponderà alle richieste di spiegazioni?”.

Intanto, la cittadinanza si mobilita per fermare l’abbattimento degli alberi, chiedendo trasparenza e tutela del patrimonio arboreo urbano.