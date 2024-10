Versace: ‘La proposta di Bandecchi? Solo una provocazione, ora basta’

Nel corso della trasmissione “Live Break” in onda sui canali social di CityNow, è stato toccato anche l’argomento Bandecchi e la sua proposta di sponsorizzazione alla LFA Reggio Calabria. Questa la risposta degli ospiti, il consigliere comunale Milia e il vicesindaco della Città Metropolitana Versace: “E’ stata sicuramente una provocazione, perché non poteva essere accettata per una clausola contrattuale esistente con lo sponsor attuale. Si poteva invece fare una forma di sponsorizzazione volontaria senza associarla a nulla o quegli imprenditori che hanno affiancato Bandecchi e Ripepi nell’organizzazione della manifestazione, avrebbero potuto provare a fare loro la sponsorizzazione utilizzando quei fondi che aveva messo a disposizione il sindaco di Terni. Sappiamo quanto hanno già penato i nostri tifosi e quindi non continuiamo a scherzare sull’argomento Reggina, non so a chi giova, certamente non alla città di Reggio Calabria“.

Milia: “La provocazione probabilmente non fa bene, ma ci sta. Ricordo che è stato negato un futuro alla nostra squadra di calcio firmato Brunetti-Falcomatà, quella vicenda è stata gestita malissimo, è stato impedito a Bandecchi molto più potente dal punto di vista economico, di poter ripartire dalla serie D“.