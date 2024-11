Versace conferma come testimonial per la collezione Primavera/ Estate 2015 la popstar Lady Madonna.

di M. Carmela Di Marte – La maison italiana Versace ha deciso di confermare come testimonial per la campagna primavera/estate 2015, uno dei volti già noti alla casa di moda italiana dal 1995: la popstar Madonna. Le immagini realizzate a New York da Mert Alas & Marcus Piggott, hanno cercato di catturare il potere sfrontato e continuamente in divenire della diva, puntando tutto sulla sua immagine sempre controversa e sfaccettata: capace di passare dalla sessualità sfrontata al rigore da business woman. La scelta di avere Madonna come testimonial della masion non è stata casuale, poichè per la signora Versace, la popstar Madonna è un modello per le altre donne, perchè ci dice come possiamo fare quello che vogliamo, e ottenere ciò che vogliamo, e farlo per tutta la vita, senza compromessi.Una testimonial che ha dovuto essere semplicemente se stessa: sfrontata, sexy, irriverente, elegante, diva; tutto ciò che la fa essere l’unica ed inimitabile Lady Madonna.