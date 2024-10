Verso Brescia-Reggina: situazione infortunati per le rondinelle

Il Brescia è tornato a vincere riportandosi a ridosso delle prime posizioni e spera contro la Reggina di poter effettuare l’aggancio proprio sugli amaranto. Secondo quanto riferisce bresciatoday, in vista della sfida di domenica al Rigamonti, mister Clotet è ancora alle prese con alcune indisponibilità: “Ancora allenamento differenziato, invece, per Andrea Cistana, Matthieu Huard e Giacomo Olzer che hanno proseguito il loro percorso di recupero dai rispettivi infortuni. Il Brescia continuerà l’avvicinamento alla sfida contro la Reggina con un nuova seduta mattutina prevista per giovedì“.

