Verso Empoli-Reggina, Toscano: ‘Il nostro atteggiamento non cambierà rispetto al Vicenza’

"Il pubblico di Reggio deve diventare l'arma in più per vincere il Campionato"

Queste le dichiarazioni di Mimmo Toscano, tecnico della Reggina 1914, alla vigilia del match di Coppa Italia che vedrà gli amaranto affrontare l’Empoli nel match del “Castellani”.

“Le indicazioni sono positive. La squadra sta lavorando tanto e bene. Abbiamo bisogno di rodare alcuni meccanismi per come vogliamo giocare noi. I ragazzi ci stanno mettendo tanta intensità negli allenamenti. Ci aspettiamo domani ulteriori progressi nonostante la consapevolezza di affrontare una grande squadra. Dobbiamo trarre le giuste indicazioni.

Abbiamo rivisto la partita con i ragazzi concentrandoci sulle cose positive ma anche negative che abbiamo fatto.

Non dobbiamo cambiare atteggiamento in base alla squadra. Saremo quelli che hanno affrontato il Vicenza e che si allenano nel corso della settimana. È normale che il quoziente di difficoltà aumenterà. È uno step che può metterti alla prova in modo importante per capire il livello della nostra crescita.

Doumbia e Guarna non saranno disponibili a causa di un infortunio.

Abbiamo avuto qualche informazione in più dell’Empoli rispetto al Vicenza. Ma non tantissimo.

Non ci sono gerarchie in questo gruppo. Tutte le scelte sono prettamente tecniche.

Reginaldo come gli altri ha fatto una partita importante contro il Vicenza. Non mi piace parlare dei singoli. Lui ha finalizzato il lavoro della squadra.

Gia la partita di Coppa mi ha dato sensazioni più che positive per come siamo stati supportati. Reggio si è risvegliata grazie al Presidente che in questi mesi ha fatto cose importanti. Ha risvegliato una passione. La gente di ieri ha dimostrato che l’entusiasmo è tanto. Il pubblico di Reggio deve diventare l’arma in più per vincere il Campionato.

Il mio obiettivo è quello di dare minutaggio a tutti e arrivare al top per la prima giornata di campionato.”