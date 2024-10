Verso Reggina-Paganese, parla Maurizi:”Mercato? La società sa cosa fare. De Francesco e Porcino…”

Si ricomincia. Dopo la lunga pausa invernale, domani pomeriggio riprenderà il campionato della Reggina. Ospite al “Granillo” sarà la Paganese di Massimiliano Favo. Ripartenza, in ogni caso, è la parola d’ordine secondo Agenore Maurizi: “Cerchiamo – ha dichiarato il tecnico nella conferenza stampa della vigilia – di trarre vantaggio dal periodo di pausa, sperando di riprendere il filo lasciato con la vittoria di Catanzaro. Speriamo di poter fare un girone di ritorno più importante rispetto a quello di andata”

Al rientro dalle vacanze, la squadra si è trincerata al Centro Sportivo Sant’Agata: “Da un punto di vista tecnico-tattico, la maggior parte dei ragazzi ha risposto bene. Cercheremo di fare il possibile per raggiungere i migliori risultati, dando il 110%”

Negli ultimi giorni, poi, si è parlato di un possibile cambio di modulo:”Indipendentemente dai sistemi di gioco, bisogna cercare di applicare il più possibile la propria filosofia di gioco. Sulla disposizione tattica, ammetto la possibilità di una variazione rispetto a quanto accaduto fino ad oggi”

Chiosa finale sulle trattative in entrata ed in uscita:“Sul mercato preferisco non rispondere: le mie idee sono state esposte alla società. Loro, ne sono convinto, sapranno cosa fare. Convocazione per De Francesco e Porcino? Ancora non ho deciso”