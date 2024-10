Verso Reggina-Pisa: i neroazzurri attendono notizie sulle condizioni di Lucca

Incontri ravvicinati e stanchezza evidente da parte di tutti. Si scende in campo ogni tre giorni e per chi ha in organico molte defezioni, i problemi aumentano. La Reggina in questo senso ha l’infermeria piena e nel breve periodo nessuno è recuperabile con problemi seri soprattutto nel reparto difensivo. In casa Pisa il tecnico D’Angelo ha sottolineato la difficoltà, rispetto al modo di giocare della sua squadra, di un calendario che sta creando disagi sul piano fisico, nonostante un organico forte, numeroso e robusto. In occasione della sfida contro il Parma, la squadra ha dovuto rinunciare all’attaccante Lucca, causa una distorsione alla caviglia e spera di recuperarlo per la sfida alla Reggina, senza però grandi certezze. Lucca, partito benissimo in campionato, ha segnato sei gol in campionato, l’ultimo poco più di quattro mesi fa proprio contro gli amaranto.