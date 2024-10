Verso Reggina-Trapani: ritorno da ex per Campagnacci, Gatti ok

QUI REGGINA – Rispetto, ma non paura. La Reggina si prepara a ricevere una delle corazzate del girone C di Serie C, il Trapani di Calori, senza però voler mostrare eccessivi timori referenziali. Castiglia e compagni, infatti, son ben consci delle grandi difficoltà contenute nella sfida contro i siciliani, ma non vogliono assolutamente interrompere la striscia positiva di sei risultati utili consecutivi.

Senza Ferrani e Fortunato, Maurizi non abbandonerà comunque l’ormai rodato 3-5-2. A prendere il posto dell’ex Fano sarà, con tutta probabilità, Riccardo Gatti. L’ex atalantino, dunque, rientrerà fra i titolari a distanza di quasi due mesi dall’ultima volta. Era il 30 dicembre, nel derby vinto al Ceravolo di Catanzaro. Ai suoi fianchi, invece, nessun problema per Laezza e Pasqualoni.

A centrocampo, invece, toccherà ancora una volta a Provenzano, che agirà da mezz’ala, al fianco di Castiglia. Il capitano del sodalizio dello Stretto, infatti, verrà proposto davanti alla difesa, con Marino a completare la cerniera in mediana ed Armeno e Hadziosmanovic sulle fasce. In avanti, potrebbe esser schierata nuovamente la coppia composta da Bianchimano e Tulissi.

QUI TRAPANI – A Reggio Calabria per vincere, per avvicinare ulteriormente – visto lo stop imposto al Catania dal calendario – quel secondo posto che garantirebbe la seconda fase dei playoff per la promozione in Serie B. Chiaro e semplice, dunque, è l’obiettivo del Trapani in vista della trasferta al “Granillo”. Il poker rifilato nello scorso turno alla Paganese ha, infatti, ulteriormente lanciato le ambizioni della compagine siciliana.

Non dovrebbe fare grandi variazioni Alessandro Calori. Il tecnico dei granata recupera in extremis Polidori, perdendo però il centrocampista Bastoni, fermato da un guaio muscolare. Il numero 10 siciliano, dunque, si giocherà il posto da titolare, a fianco di Felice Evacuo, con l’ex amaranto Alessio Campagnacci. Questo, sostanzialmente, il vero dubbio riguardo la formazione titolare che domani affronterà la Reggina.

Davanti al portiere Furlan, infatti, conferma per il terzetto difensivo composto da Visconti, Pagliarulo e Drudi, con Marras e Rizzo esterni del 3-5-2 progettato da Calori. Nel mezzo, insieme a Scarsella e Corapi, dovrebbe trovar posto Girasole, in vantaggio nel ballottaggio con il diciannovenne Canino.

Le probabili formazioni, targate CityNow.it:

REGGINA (3-5-2): Cucchietti, Pasqualoni, Gatti, Laezza, Hadziosmanovic, Marino, Castiglia, Provenzano, Armeno, Bianchimano, Tulissi. ALLENATORE: Maurizi

TRAPANI (3-5-2):Furlan; Pagliarulo, Drudi, Visconti; Rizzo, Scarsella, Corapi, Girasole, Marras; Evacuo, Campagnacci.ALLENATORE: Calori.

